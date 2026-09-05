Путин: Для каждого из нас Москва — это символ российской государственности

Президент России поздравил москвичей с Днем города, который отмечается в честь 879-й годовщины основания Москвы.
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