Фальков: Программу господдержки вузов профинансируют в полном объеме

В проекте бюджета на 2025-2027 годы сохранены все принципиальные инструменты поддержки в сфере науки и высшего образования, в том числе, в полном объеме будет профинансирована госпрограмма поддержки вузов «Приоритет-2030».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии