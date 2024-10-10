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Парламентская газета

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Фальков: Программу господдержки вузов профинансируют в полном объеме

Фальков: Программу господдержки вузов профинансируют в полном объеме

В проекте бюджета на 2025-2027 годы сохранены все принципиальные инструменты поддержки в сфере науки и высшего образования, в том числе, в полном объеме будет профинансирована госпрограмма поддержки вузов «Приоритет-2030».

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