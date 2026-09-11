В Чувашии полицейские и общественники обсудили вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе

Рабочая встреча с участием сотрудников Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике, Общественного совета при ведомстве, а также других организаций прошла в Доме дружбы народов Чувашии.
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