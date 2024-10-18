СТРЕСС: Простая техника избавления от негативных последствий

Этот метод терапии очень прост и эффективен и основывается на стимулировании биологически активных точек на кистях рук и стопах, которые являются проекциями органов и систем организма человека Во время любого стресса у человека резко повышается мышечный тонус, все тело будто сжимается, готовясь к прыжку или побегу.