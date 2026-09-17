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Татар-информ

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ФСБ: Жителя Севастополя задержали за контрабанду оружия на Украину

ФСБ: Жителя Севастополя задержали за контрабанду оружия на Украину

Жителя Севастополя задержали в Подмосковье за контрабанду оружия на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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