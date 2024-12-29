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Чейл Соннен: «Макгрегор снялся в фильме, который стал хитом. А Рой Джонс не смог заставить людей слушать его рэп»

«Было много спортсменов, которые пытались перейти в индустрию развлечений, но они не могли начать, фанаты не шли за ними.

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