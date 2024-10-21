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В Петербурге обнаружили схему "распила" бюджета. Ущерб составил 23 млн рублей

В Петербурге обнаружили схему "распила" бюджета. Ущерб составил 23 млн рублей.  Обыски прошли в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, которым руководит Кирилл Соловейчик.

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