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Мировое обозрение

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Проверка Йеменом на прочность Мекканского пакта («Исламского НАТО»)

Проверка Йеменом на прочность Мекканского пакта («Исламского НАТО»)

Мекканский пакт — оборонный альянс Саудовской Аравии, Турции и Пакистана, подписанный всего несколько недель назад, — проходит первую серьезную проверку на прочность.

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