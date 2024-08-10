Петербуржцы проводят «День физкультурника» под дождем

Начавшийся дождь помешал жителям Санкт-Петербурга отпраздновать «День физкультурника». Мероприятие проходит на территории между «СКА Ареной» и выставкой «Мой Петербург» на Бассейной улице 10 и 11 августа.
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