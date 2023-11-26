Отрасль с иголочки: какие задачи стоят перед российской легкой промышленностью

Ближайшие два года могут стать временем возрождения российской легкой промышленности. Уход иностранных брендов, удорожание импорта, рост гособоронзаказа и усиление государственной поддержки позволили отечественным предприятиям нарастить выпуск продукции.
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