В США мужчина 40 лет строит на заднем дворе дома собор из мусора

В Техасе художник Винс Ханнеманн последние 40 лет строит на своем заднем дворе «Собор из мусора», пишет The Independent.
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