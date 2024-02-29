Белоусов назвал эффективной обязательную продажу валютной выручки

Известия/Дмитрий Коротаев Меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами продемонстрировали свою эффективность, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время встречи с представителями союза промышленников и предпринимателей (РСПП).