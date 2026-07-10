Российские регионы тратят десятки миллионов рублей на ИИ-рекламу, пишет Mash. На производство таких видео в Ивановской области уже потратили 12 млн ру...

Российские регионы тратят десятки миллионов рублей на ИИ-рекламу, пишет Mash. На производство таких видео в Ивановской области уже потратили 12 млн рублей, а на клип в честь областного юбилея в Калиниграде — 780 тысяч рублей.
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