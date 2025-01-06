Патриарх Кирилл о любви и молитве: путь в Царство Божие

Патриарх Кирилл в Рождественском послании объяснил, как ответная любовь ведет к Царству Божию. Он поблагодарил верных каноническому православию на Украине и призвал молиться о спасении военнопленных, подчеркнув духовную важность взаимной любви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии