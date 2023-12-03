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Яннис Адетокумбо сделал первый трипл-дабл в сезоне: 32 очка, 11 подборов, 10 передач против «Атланты»

Яннис Адетокумбо сделал первый трипл-дабл в сезоне: 32 очка, 11 подборов, 10 передач против «Атланты»

«Милуоки» на своем паркете одолел «Атланту» – 132:121. Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо оформил свой первый трип-дабл в сезоне.

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