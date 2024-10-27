Нижегородка прикинулась старшим лейтенантом, чтобы не платить за такси

В Нижнем Новгороде женщина прикинулась полицейским, чтобы не платить за проезд в такси.В Нижнем Новгороде женщина не захотела платить за услуги такси и представилась старшим лейтенантом Нижегородского и Приокского районов, не уточнив, правда, в каких силовых органах служит.