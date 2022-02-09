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S&P и Fitch предрекают России ущерб даже без «вторжения» на Украину

S&P и Fitch предрекают России ущерб даже без «вторжения» на Украину

Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch считают, что российская экономика может пострадать даже без эскалации конфликта с Украиной и «вторжения» на территорию последней, поскольку усилилась напряженность в отношениях между Западом и Москвой.

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