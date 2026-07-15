«Таков замысел на Азовском и Чёрном морях»: США руками Украины выдавливают РФ с рынка зерна

Удары по российским портам в Азовском море – это стратегический замысел США. Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».