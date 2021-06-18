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«Ретро-договорняк»: Англия и Шотландия впервые за полтора века сыграли вничью на «Уэмбли». Родоначальники футбола почти обеспечили себе плей-офф

«Ретро-договорняк»: Англия и Шотландия впервые за полтора века сыграли вничью на «Уэмбли». Родоначальники футбола почти обеспечили себе плей-офф

Вничью сыграли в группа D Англия и Шотландия – 0:0. Вопреки прогнозам большинства специалистов, которые предполагали победу родоначальников футбола.

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