Академик Тутельян назвал два основных принципа здорового питания

Эталоном считается средиземноморская диета Здоровье зависит от питания. Эталоном считается средиземноморская диета, которая включает в себя много овощей, фруктов, разнообразные крупы, рыбу и морепродукты, сказал в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.