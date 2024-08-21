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Петербургский дневник

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Академик Тутельян назвал два основных принципа здорового питания

Академик Тутельян назвал два основных принципа здорового питания

Эталоном считается средиземноморская диета Здоровье зависит от питания. Эталоном считается средиземноморская диета, которая включает в себя много овощей, фруктов, разнообразные крупы, рыбу и морепродукты, сказал в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

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