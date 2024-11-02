Житель Яр-Сале пожаловался на грязь и ненадежные потолки в местной поликлинике

Житель Яр-Сале в соцсетях пожаловался на плохие условия для пациентов в местной поликлинике. По словам северянина, в здании грязные полы, нет питьевой воды, в неудовлетворительном состоянии находятся потолки.
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