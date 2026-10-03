Медведев призвал не верить извинениям Киева за атаку на иранское торговое судно

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Иран не верить в искренность извинений Украины за удар Киева по иранскому торговому судну 25 июля в Каспийском море.
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