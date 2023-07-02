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Вучич: Приштина планирует синхронизировать нападение на сербов с новой атакой Киева

Вучич: Приштина планирует синхронизировать нападение на сербов с новой атакой Киева

В воскресенье президент Сербии Александар Вучич заявил, что премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти планирует организовать новую атаку на сербское население, совпадающую во времени с предполагаемой украинской контрнаступательной операцией.

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