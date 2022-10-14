МИД Польши вызвал посла Израиля из-за спора по охране делегаций

Посол Израиля вызван в польский МИД из-за его публичного обвинения внешнеполитического ведомства Польши в том, что оно сделало невозможным визиты делегаций из Израиля в бывшие концлагеря, заявил 14 октября замглавы МИД Польши Павел Яблонский.