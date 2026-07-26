На Саратов и Энгельс надвигается мощная пылевая буря. Огромная стена пыли движется со стороны казахстанских степей.
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На Саратов и Энгельс надвигается мощная пылевая буря. Огромная стена пыли движется со стороны казахстанских степей.
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