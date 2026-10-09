Россиянка вошла в топ-5 победительниц конкурса «Женщина Вселенной-2025»

31-летняя россиянка Яна Кривченко вошла в пятерку победительниц международного конкурса красоты Woman Universe 2026, финал которого состоялся 8 октября в Сеуле.
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