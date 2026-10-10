Шоу-бизнес: В 60 ушёл к 24-летней, а через 9 лет её похоронил: За что выгнали из «Что? Где? Когда?» знатока Александра Бялко, который знал 9 языков

Жизнь и драма Александра Бялко: Интеллект, крушение идеалов и любовь наперекор всемуЕсть люди, чья биография кажется сложным, многослойным романом, где блестящие научные открытия соседствуют с триумфом на телевизионной сцене, а тихие семейные радости сменяются шекспировскими страстями.