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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: В 60 ушёл к 24-летней, а через 9 лет её похоронил: За что выгнали из «Что? Где? Когда?» знатока Александра Бялко, который знал 9 языков

Шоу-бизнес: В 60 ушёл к 24-летней, а через 9 лет её похоронил: За что выгнали из «Что? Где? Когда?» знатока Александра Бялко, который знал 9 языков

Жизнь и драма Александра Бялко: Интеллект, крушение идеалов и любовь наперекор всемуЕсть люди, чья биография кажется сложным, многослойным романом, где блестящие научные открытия соседствуют с триумфом на телевизионной сцене, а тихие семейные радости сменяются шекспировскими страстями.

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