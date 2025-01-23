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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении выполнили нормативы по РХБ защите на высокогорном полигоне Алагяз

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении выполнили нормативы по РХБ защите на высокогорном полигоне Алагяз

На тренировках по РХБ защите на высокогорном полигоне Алагяз личный состав выполнил нормативы по применению средств индивидуальной зашиты, преодолевал условно зараженные участки местности, совершенствовал навыки применения приборов РХБ разведки.

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