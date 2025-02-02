Как в СССР безотказность отечественной и американской бронетехники сравнивали

Не секрет, что советские танкостроители в бытность Холодной войны активно следили за своими заокеанскими коллегами в плане выпускаемой ими продукции: изучали технологичность техники вероятного противника, всяческие технические новшества, компоновочные решения и характеристики боевых машин — врага, что называется, нужно знать в лицо.