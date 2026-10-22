Первый Нижегородский экономический форум собрал в Нижнем Новгороде более 600 участников из 20 с лишним стран, а губернатор Глеб Никитин призвал активнее продвигать интересы области за рубежом, несмотря на санкции и логистические трудности.
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