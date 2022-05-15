РАДИМОВ: Турнирной мотивации нет никакой ни у «Спартака», ни у «Зенита», будет открытый футбол

«Турнирной мотивации нет никакой ни у «Спартака», ни у «Зенита» - так, принципиальный матч, не более того, - поделился наставник «Зенита-2» Владислав Радимов.
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