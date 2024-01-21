Ударная группа ВКС поразила скопление живой силы и бронетехники ВСУ

Минобороны РФ 21 января сообщило, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
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