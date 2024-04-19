Участникам СВО предложили возвращать деньги при отказе от авиабилета

Стоимость авиабилета предложили возвращать полностью в случае мобилизации на военную службу либо ее прохождения по контракту или при заключении контракта для прохождения службы в качестве добровольца в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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