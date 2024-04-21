Баташова стала седьмой по итогам этапа Кубка мира по современному пятиборью

По итогам соревнований по фехтованию, конному спорту, плаванию и лазер-тагу она набрала 1386 баллов. Победу одержала британка Керенца Брайсон (1427), серебро завоевала Сын Мин Сон (1401) из Южной Кореи, бронза у египтянки Исмаилы Малак (1396).
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