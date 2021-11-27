Матч «Белененсеша» и «Бенфики» прервали – у хозяев осталось 6 игроков. Они начинали в 9 человек из-за ковида, один вратарь играл в поле

Матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой» был остановлен досрочно. «Белененсеш», из-за вспышки коронавируса в команде начинавший матч вдевятером, после первого тайма проигрывал 0:7.
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