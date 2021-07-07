Без воды останутся жители Уссурийска 8 июля

Сегодня, 8 июля, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Плановое отключение воды ожидается с 09.
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