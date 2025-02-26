Театр абсурда
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Театр абсурда

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«В этой теплой ванне они отвезут его на эшафот»: таким еще Зеленского не видели – итоги большой пресс-конференции

«В этой теплой ванне они отвезут его на эшафот»: таким еще Зеленского не видели – итоги большой пресс-конференции

БлокнотРУ Только один жест "просроченного президента" Украины Владимира Зеленского на большой пресс-конференции с журналистами мировых изданий показал: всё изменилось, причем окончательно.

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Комментарии
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Дмитрий
&quot;республиканского демократа&quot; Прикольно звучит как монархиста марксиста. 😂😂😂
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18 час.
Ксения Фотина
Какой бы финал не светил новоявленному на укре жидо нацисту, он в небытие одним не собирается. Он пока есть самая безумная и долгоиграющая кульминация того, что начал Турчинов, усилил Порошенко и иже с ними, т.е. бомбежка городов Новороссии. Что касается  всеобщей коррупции от США до Киева, то и в этом плане Заленский постарается уйти красиво: потянет за ниточки все клубки так называемой помощи Запада Украине. Сколько и когда, и кому фин. помощь незамедлительно возвращалось в когтистые лапы  благодетелей Европы и  США. и в каких долях. Ну, трагическим концом по законам драматургии должно звучать что-то известное из реквиема Моцарта в исполнении известным органом тела на клавишах известного инструмента. Пройдут года, пройдут века, а ведь имечко такого существа может и остаться в кровавой истории  укры. И не только на её бывшей территории. 👊☠️😈
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14 час.
Анатолий Анатольев
А украинец все не мог понять почему ОНО - ПРЕДАТЕЛЬ??? Пора вешать убийцу детей, стариков и женщин!
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1 час.
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