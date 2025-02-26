Ксения Фотина

Какой бы финал не светил новоявленному на укре жидо нацисту, он в небытие одним не собирается. Он пока есть самая безумная и долгоиграющая кульминация того, что начал Турчинов, усилил Порошенко и иже с ними, т.е. бомбежка городов Новороссии. Что касается всеобщей коррупции от США до Киева, то и в этом плане Заленский постарается уйти красиво: потянет за ниточки все клубки так называемой помощи Запада Украине. Сколько и когда, и кому фин. помощь незамедлительно возвращалось в когтистые лапы благодетелей Европы и США. и в каких долях. Ну, трагическим концом по законам драматургии должно звучать что-то известное из реквиема Моцарта в исполнении известным органом тела на клавишах известного инструмента. Пройдут года, пройдут века, а ведь имечко такого существа может и остаться в кровавой истории укры. И не только на её бывшей территории. 👊☠️😈