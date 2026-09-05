«Билет в один конец» за свой счёт: почему депортация мигрантов должна оплачиваться не из нашего кармана

Аргументы недели Цифры, которые недавно озвучил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, звучат как приговор всей системе миграционного контроля.
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