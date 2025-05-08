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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Мечта алхимиков сбылась? Золото из свинца получили на БАК (и вот почему это не сделает вас богаче)

Мечта алхимиков сбылась? Золото из свинца получили на БАК (и вот почему это не сделает вас богаче)

Мечта о превращении свинца в золото — о, сколько копий сломано, сколько тайных манускриптов исписано! Алхимики веками бились над загадкой философского камня, стремясь не только к богатству, но и к познанию тайных сил природы.

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