Мечта алхимиков сбылась? Золото из свинца получили на БАК (и вот почему это не сделает вас богаче)

Мечта о превращении свинца в золото — о, сколько копий сломано, сколько тайных манускриптов исписано! Алхимики веками бились над загадкой философского камня, стремясь не только к богатству, но и к познанию тайных сил природы.
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