Яир Родригес: «Топурия наговорил так много дерьма, что люди будут смеяться над ним после боя с Волкановски»

«Илия просто бредит. Он вообще не на нашем гребанном уровне, Алекс − другая планета. Уверен, что Волкановски сделает первую работу, чтобы сбить этот хайп, а затем ему станет стыдно за сказанное, все будут смеяться над ним.
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