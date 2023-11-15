Art: Как смог стать первым легальным миллионером в СССР кооператор Артем Тарасов и почему ушёл из жизни ни с чем

Артем Тарасов стал первым миллионером в СССР, который заработал деньги вполне легально. В 1989 году ему была официально выдана зарплата в размере 3 миллионов рублей, что вызвало невероятное удивление у правительства и в общественных массах.
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