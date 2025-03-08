ПВО в Краснодаре: 31 украинский дрон нейтрализован за ночь

Ночью в результате работы средств противовоздушной обороны России было успешно перехвачено и уничтожено 31 беспилотное средство Украины, из них 26 — над Краснодарским краем, о чем официально уведомило Министерство обороны России.
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