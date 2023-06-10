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Bloomberg: споры внутри ЕС демонстрируют неспособность Брюсселя добиться выполнения собственных санкций

Bloomberg: споры внутри ЕС демонстрируют неспособность Брюсселя добиться выполнения собственных санкций

Продолжающиеся дискуссии и споры вокруг нового пакета ограничительных мер, направленных против России, демонстрируют проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз в попытках добиться последовательного соблюдения собственных санкций, пишет Bloomberg.

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