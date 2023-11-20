Актриса Ольга Кузьмина привезла в Россию дочь после родов в Аргентине

Актриса Ольга Кузьмина сообщила в своем Instagram, что вернулась в Россию после родов в Аргентине. "Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится.