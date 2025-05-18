В Кировском районе Донецка БПЛА ВСУ повредил остекление больницы и медцентра

По словам градоначальника, инцидент произошел на улице Кольцова, 25, в Кировском районе. Он уточнил, что удар пришелся на утренние часы и в результате столкновения с деревом были повреждены остекления зданий медицинских учреждений — больницы №24 и поликлиники №5.