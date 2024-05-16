Си Цзиньпин заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении Китая углублять сотрудничество с Россией и работать вместе над защитой мира во всем мире.
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