Вакцинация от гриппа: кому нужна и как правильно к ней подготовиться

Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к вакцинации против гриппа и вести себя после прививки. С наступлением сезона респираторных заболеваний Роспотребнадзор напоминает о важности своевременной вакцинации против гриппа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Около тысячи нару...
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым