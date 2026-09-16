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Вакцинация от гриппа: кому нужна и как правильно к ней подготовиться

Вакцинация от гриппа: кому нужна и как правильно к ней подготовиться

Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к вакцинации против гриппа и вести себя после прививки. С наступлением сезона респираторных заболеваний Роспотребнадзор напоминает о важности своевременной вакцинации против гриппа.

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