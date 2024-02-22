Станислав Воскресенский провел рабочую встречу с командиром 98-й воздушно-десантной дивизии Евгением Тонких

<p> В четверг, 22 февраля, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с командиром 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии Евгением Тонких.
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