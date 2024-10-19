Константинов: Западу следует откреститься от плана Зеленского

Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны дистанцироваться от так называемого плана победы президента Украины Владимира Зеленского, отметив отсутствие конструктивных предложений в этом плане.
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