Кириенко: в РФ возможностей для молодежи больше, чем в других странах

В России создано множество возможностей для молодежи, в других странах такого нет, заявил на фестивале «Разгон» в Национальном центре «Россия» первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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